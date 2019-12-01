Alemania realiza ejercicios militares para prepararse ante un posible conflicto con Rusia

Alemania realiza ejercicios militares para prepararse ante un posible conflicto con Rusia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 16:41:17
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Hamburgo, Alemania, 30 de octubre de 2026.- Alemania realiza ejercicios militares en Hamburgo con camiones, vehículos blindados y soldados en las calles, como parte de los preparativos de sus fuerzas armadas ante un posible conflicto entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Estas maniobras están relacionadas con el Plan Operativo Alemania (OPLAN), una estrategia de defensa que establece cómo actuarían el Ejército, las autoridades y las empresas privadas en caso de una crisis militar. 

A pesar de que el documento es confidencial, su objetivo es coordinar los recursos necesarios para responder a una emergencia y apoyar a las operaciones de los aliados.

En caso de un enfrentamiento en el este de Europa, Alemania tendría un papel clave como punto de paso para las tropas de la OTAN. 

De acuerdo con la planificación de las fuerzas armadas alemanas, el país debería estar preparado para facilitar el traslado de hasta 800 mil militares aliados y 200 mil vehículos durante seis meses, además de garantizar el abastecimiento, el transporte y la atención médica.

El plan comenzó a desarrollarse en 2023 y forma parte de los cambios en la estrategia de seguridad alemana tras la invasión rusa de Ucrania, sin embargo, estos preparativos no significan que una guerra entre Rusia y la OTAN sea inminente, sino que Alemania busca estar preparada ante un posible escenario de conflicto.

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