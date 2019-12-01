Alemania investiga hallazgos de dulces con agujas y clavos durante Halloween

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 15:52:52

Berlín, Alemania, 2 de noviembre de 2026.- Autoridades de diferentes regiones de Alemania investigan denuncias sobre dulces que contenían agujas, clavos y tuercas, los cuales fueron recolectados por niños durante la noche de Halloween.

La policía ha recibido reportes de estos hallazgos en varios estados, entre ellos Baviera, Sajonia-Anhalt y Renania del Norte-Westfalia, donde se alertó sobre golosinas que presuntamente habían sido alteradas.

De acuerdo con los reportes, hasta el momento no se han registrado personas lesionadas. Ante esta situación, las autoridades han pedido a la ciudadanía revisar cuidadosamente los dulces antes de consumirlos. Algunas de las golosinas señaladas fueron recolectadas por la policía, mientras que otras fueron desechadas.

Entre las recomendaciones también se encuentra verificar que los envoltorios de dulces, chocolates y otros alimentos no presenten alteraciones. En caso de encontrar algún objeto extraño o detectar una posible manipulación, se pide evitar el consumo del producto y reportar el hallazgo ante las autoridades.

Hasta el momento, las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar quiénes estarían detrás de estos incidentes. No se ha informado sobre personas detenidas.