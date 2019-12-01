Alberto Ochoa Barajas asume presidencia de la Organización Latinoamericana de Administración; es el primer michoacano al frente de la OLA

Lima, Perú, a 18 de octubre de 2026.- Con el respaldo unánime de los países participantes en la Asamblea General Ordinaria celebrada en Lima, Perú, el empresario michoacano Alberto Ochoa Barajas fue electo presidente de la Organización Latinoamericana de Administración (OLA) para el periodo 2026-2028, convirtiéndose en el primer michoacano y el segundo mexicano en asumir la conducción de este organismo internacional fundado en 1983, que impulsa la cooperación profesional, académica y empresarial en América Latina.

La elección se realizó el pasado 14 de octubre, conforme a la convocatoria y los procedimientos establecidos por la organización, con la participación de representantes de Perú, El Salvador, Bolivia, México, República Dominicana, Venezuela y Brasil. Tras la instalación del consejo electoral y la apertura del registro de candidaturas, la propuesta encabezada por Ochoa Barajas recibió el voto unánime de los países participantes.

La asamblea contó con la ratificación de Valter Luiz de Lemos, miembro fundador de la OLA, quien ratificó los trabajos de la sesión y los acuerdos alcanzados durante el encuentro. Asimismo, Brasil estuvo representado por la Associação dos Profissionais de Administração e Empresas de Administração do Rio Grande do Sul, cuya participación refrendó la presencia de este país en los trabajos de la organización y fortaleció los lazos de cooperación entre sus integrantes.

Fundada en 1983 mediante la firma de la Carta de Porto Alegre, en Brasil, la OLA promueve la integración regional y el fortalecimiento de las ciencias administrativas como herramientas para el desarrollo socioeconómico. Su agenda contempla la investigación, la excelencia educativa, la formación humanista, la ética profesional y el desarrollo sostenible, mediante la colaboración entre colegios, universidades y especialistas de los países integrantes.

Al asumir la presidencia, Alberto Ochoa Barajas plantea consolidar una gestión transparente, con objetivos verificables y proyectos de impacto que fortalezcan la presencia internacional del organismo. Su propuesta contempla ampliar la vinculación entre los sectores académico, empresarial y gubernamental, aprovechar las herramientas digitales y convertir la cooperación internacional en servicios, capacitación y oportunidades concretas para los profesionales de la administración.

Entre las prioridades de la nueva gestión se encuentra la organización de congresos internacionales especializados que permitan fortalecer el intercambio de conocimientos, la actualización profesional y la integración de los administradores latinoamericanos. Entre estos encuentros destacan el CONAMCECA, el CONAMERCO-MERCOSUR, el ENLA y el CONANDIDO, además del Congreso Internacional de Mujeres en la Administración y el Congreso de Jóvenes en la Administración.

Estos espacios buscarán generar oportunidades de colaboración entre los países integrantes, promover nuevas perspectivas para el ejercicio de las ciencias administrativas y fortalecer la participación de mujeres y jóvenes en el desarrollo profesional y empresarial de América Latina. La agenda también pretende estrechar los vínculos entre instituciones educativas, organismos gremiales y sectores productivos, con beneficios concretos para la comunidad administrativa de la región.

La trayectoria del nuevo presidente combina formación académica, experiencia empresarial y representación gremial. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Interamericana para el Desarrollo y en Derecho por la Universidad Latina de América, además de contar con una maestría en Fiscal por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente preside el Colegio Michoacano de Licenciados en Administración y es cofundador del despacho Ochoa Ruiz y Asociados. Desde 2020 participa como miembro pleno de la OLA y ha representado a México en encuentros internacionales de la organización; además, fue presidente de la Asociación Empresarial ACEM.

Su trayectoria también ha sido reconocida con el premio al Fomento a la Cultura, otorgado en el Foro Nacional de Colegios de Profesionistas en Michoacán, y el galardón Inspiras al Profesionista del Año 2025. Tras la toma de protesta y la primera reunión del nuevo Consejo Directivo, Alberto Ochoa Barajas inicia una gestión que buscará proyectar el talento profesional de Michoacán hacia América Latina, fortalecer los vínculos entre instituciones y generar resultados medibles en beneficio de la comunidad administrativa del continente.

Cabe señalar que la OLA ya cuenta con una programación de próximos congresos y encuentros internacionales en Río Grande del Sur, Brasil; Venezuela; República Dominicana; Perú y Ecuador, como parte de la agenda de cooperación y fortalecimiento profesional que impulsará la nueva presidencia. Asimismo, se participará en el CONAMERCO, que se llevará a cabo en noviembre, en la ciudad de Mendoza, Argentina.