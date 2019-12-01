Al menos 53 migrantes mueren en naufragio frente a costas de Libia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 14:39:28

Zawiya, Libia, a 9 de febrero 2026.- Al menos 53 migrantes, entre ellos dos bebés, perdieron la vida luego de que un bote inflable se hundió frente a las costas de Libia, informó la agencia de migración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En ese sentido, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que el bote zarpó con 55 migrantes africanos desde la ciudad occidental libia de Zawiya, poco antes de la medianoche.

Aproximadamente seis horas después el navío comenzó a inundarse y se volcó al norte de la ciudad de Zuwara.

"La embarcación naufragó al norte de Zuwara, en Libia, el 6 de febrero. Solo dos mujeres nigerianas fueron rescatadas en una operación de búsqueda y salvamento realizada por las autoridades libias. Una de las sobrevivientes declaró que perdió a su marido, y la otra dijo, que perdió a sus dos bebés en la tragedia", indicó la OIM en un comunicado.

De acuerdo con los testimonios de los supervivientes, la embarcación, que transportaba africanos, salió de Zawiya, cerca de Trípoli.

Cabe señalar que al menos 484 migrantes han muerto o desaparecido en la ruta migratoria del Mediterráneo central en 2026, según los datos de la agencia especializada de la ONU.