Agradece Kristi Noem el liderazgo de Donald Trump y asegura que EU atraviesa su mejor momento de control fronterizo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 18:55:13
Washington, Estados Unidos, a 4 de febrero de 2026.- La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que el país atraviesa el momento de mayor control fronterizo de su historia y afirmó que durante el último año no se registró el ingreso de migrantes indocumentados. Estas declaraciones las realizó este miércoles en Arizona, durante una conferencia de prensa encabezada junto al jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael W. Banks, donde atribuyó los resultados al liderazgo del presidente Donald Trump.

Durante su intervención, Noem contrastó la situación actual con la administración anterior y sostuvo que “lo que tuvimos en este país bajo la administración de Biden fue la mayor crisis humanitaria que hayamos visto en nuestra historia y necesitaba ser arreglada... Quiero agradecer al presidente Donald Trump por su liderazgo, por el hecho de que el pueblo estadounidense pidió lo que necesitábamos y él nos dio este gran muro”.

La funcionaria también subrayó que las condiciones en la frontera han cambiado de manera radical, al señalar que “lo que antes era la ruta terrestre más mortífera del mundo ha sido asegurada… a veces incluso olvidamos lo mal que estaba (la frontera) hace poco más de un año… debemos seguir enviando un mensaje claro: nuestra frontera está cerrada”, además de reconocer el trabajo de los “valientes hombres y mujeres que hacen cumplir la ley”.

Asimismo, Noem criticó los argumentos que, desde sectores de izquierda, califican como humanitaria una política migratoria más flexible. “Aunque la izquierda intenta decirnos que es de alguna manera compasivo permitir ese tipo de caos, no lo es; era peligroso... en algunos condados a lo largo de la frontera, tuvieron que instalar morgues para migrantes solo para recoger los cadáveres que morían… era peligroso tanto para el lado de México como el nuestro”, puntualizó.

