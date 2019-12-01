Agradece el presidente de Cuba la ayuda humanitaria de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 12:01:00

La Habana, Cuba, a 9 de febrero de 2026.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó su agradecimiento a México por su “solidaridad” luego del envío de más de 800 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a la isla.

La asistencia fue trasladada a bordo de dos embarcaciones de la Secretaría de Marina que zarparon desde México el domingo 8 de febrero, como parte de las acciones impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para respaldar a Cuba, que enfrenta dificultades derivadas del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

Durante 2025, México se posicionó como uno de los principales proveedores de petróleo para la isla; sin embargo, en lo que va de este año aún no se han realizado envíos de crudo. Al respecto, Sheinbaum señaló que, mientras continúan las gestiones diplomáticas con Washington para reactivar el suministro energético, su gobierno optó por enviar ayuda humanitaria.

“Gracias México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba”, escribió Díaz-Canel a través de sus redes sociales.

Por su parte, el embajador cubano en México, Eugenio Martínez, afirmó que “esta ayuda contribuirá a paliar las consecuencias de la cruel guerra económica contra Cuba”, en referencia a las recientes medidas adoptadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Nuestro sincero y profundo agradecimiento al Gobierno de México, a su pueblo y a su Presidenta”, agregó el diplomático en su mensaje publicado en redes sociales.