Agradece el Gobierno de Cuba la ayuda humanitaria enviada de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 21:43:49

La Habana, Cuba, a 12 de febrero de 2026.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó en redes sociales su agradecimiento a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, por el envío de dos embarcaciones con apoyo humanitario destinadas a la población de la isla.

Dicha ayuda se da en el contexto del bloqueo petrolero impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En una grabación donde se muestra la llegada de los barcos mexicanos al puerto de La Habana, el jefe de Estado cubano destacó el gesto solidario del gobierno de México, así como los lazos de cooperación que unen a ambas naciones.

“Gracias México. Gracias, querida Claudia Sheinbaum. Las ayudas humanitarias de nuestros hermanos mexicanos valen no sólo como carga material. En ellas viajan la solidaridad, la amistad y la ejemplar historia de soberanía y respeto al derecho ajeno que distinguen a México”, expresó el mandatario.