Agradece el Gobierno de Cuba la ayuda humanitaria enviada de México

Agradece el Gobierno de Cuba la ayuda humanitaria enviada de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 21:43:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

La Habana, Cuba, a 12 de febrero de 2026.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó en redes sociales su agradecimiento a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, por el envío de dos embarcaciones con apoyo humanitario destinadas a la población de la isla.

Dicha ayuda se da en el contexto del bloqueo petrolero impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En una grabación donde se muestra la llegada de los barcos mexicanos al puerto de La Habana, el jefe de Estado cubano destacó el gesto solidario del gobierno de México, así como los lazos de cooperación que unen a ambas naciones.

“Gracias México. Gracias, querida Claudia Sheinbaum. Las ayudas humanitarias de nuestros hermanos mexicanos valen no sólo como carga material. En ellas viajan la solidaridad, la amistad y la ejemplar historia de soberanía y respeto al derecho ajeno que distinguen a México”, expresó el mandatario.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balacera, rumores e incertidumbre en Zacatecas: ataque armado sacude zona del rancho de Pepe Aguilar
Confirman 33 personas detenidas, tras operativo en la planta de la Cooperativa Cruz Azul de Tula, Hidalgo
Se estrella automóvil con árbol cerca de Casa Michoacán en Morelia; hay una persona herida
Choque de motocicletas deja un fallecido y un herido en la colonia Rancho Seco de Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Balacera, rumores e incertidumbre en Zacatecas: ataque armado sacude zona del rancho de Pepe Aguilar
Automovilistas quedan varados por ponchaduras en la autopista México – Guadalajara a la altura del km 124 + 800; concesionaria, sin capacidad de atender a usuarios
Desmantelan sistema de “halconeo” en Zamora, Michoacán: aseguran 11 cámaras clandestinas
Comando armado ataca al convoy de Pepe Aguilar en Zacatecas
Comentarios