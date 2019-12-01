Agradece Cuba al pueblo mexicano el envío de ayuda solidaria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 16:29:08

La Habana, Cuba, a 23 de febrero de 2026.- La Cancillería de Cuba dio un agradecimiento al gobierno de México por realizar una campaña de acopio solidario “De pueblo a pueblo, acabemos con el bloqueo” que inició el pasado 14 de febrero.

"Su noble gesto reafirma ante el mundo que #CubaNoEstáSola", expresó la institución a través de su cuenta de X.

Asimismo, el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, indicó que se lograron reunir más de 11 mil 300 cajas con alimentos, medicinas, así como otros artículos, por lo que se mandaron aproximadamente 300 toneladas de ayuda humanitaria.

Además dijo que gracias a este gesto de generosidad y solidaridad de las mexicanas y mexicanos demuestra ante el mundo que “Cuba no está sola”.

"Gracias a México y al Gobierno de la ciudad por este hermoso despliegue de cariño al pueblo cubano", señaló.