Agradece Cuba al pueblo mexicano el envío de ayuda solidaria

Agradece Cuba al pueblo mexicano el envío de ayuda solidaria
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 16:29:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

La Habana, Cuba, a 23 de febrero de 2026.- La Cancillería de Cuba dio un agradecimiento al gobierno de México por realizar una campaña de acopio solidario “De pueblo a pueblo, acabemos con el bloqueo” que inició el pasado 14 de febrero.

 "Su noble gesto reafirma ante el mundo que #CubaNoEstáSola", expresó la institución a través de su cuenta de X. 

Asimismo, el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, indicó que se lograron reunir más de 11 mil 300 cajas con alimentos, medicinas, así como otros artículos, por lo que se mandaron aproximadamente 300 toneladas de ayuda humanitaria.

Además dijo que gracias a este gesto de generosidad y solidaridad de las mexicanas y mexicanos demuestra ante el mundo que “Cuba no está sola”.

"Gracias a México y al Gobierno de la ciudad por este hermoso despliegue de cariño al pueblo cubano", señaló.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Atienden bomberos de Zitácuaro incendio forestal
Ataque armado a presidencia de Jiquilpan, Michoacán: sujeto grita “cuatro letras” al momento de abrir fuego
Arriban más de 2 mil 500 soldados a Jalisco para recuperar el orden
Elementos de la Guardia Civil mantienen un despliegue operativo permanente en la Autopista de Occidente
Más información de la categoria
Revelan imágenes inéditas del operativo contra "El Mencho" en Tapalpa, Jalisco; Ejército cercó al líder delincuencial
Ataque armado a presidencia de Jiquilpan, Michoacán: sujeto grita “cuatro letras” al momento de abrir fuego
El Mencho suena en los corridos mexicanos: polémica, millones de reproducciones y veto en Estados Unidos a artistas
Ayuntamiento de Tapalpa no fue informado sobre operativo para capturar a "El Mencho": alcalde
Comentarios