Afirman que reunión entre Trump y Putin se realizará en una base militar de Alaska

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 21:38:42

Washington, Estados Unidos, a 12 de agosto de 2025.- De acuerdo a información publicada por CNN, la reunión que sostendrá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homologo de Rusia, Vladímir Putin, el próximo 15 de agosto, será en la base militar Elmendorf-Richardson.

Dicho recinto, se ubica en Anchorage, en el estado estadounidense de Alaska.

Asimismo, también indicaron que debido a que es temporada alta en Alaska, solamente la instalación militar cumplía con los requisitos para el encuentro, a pesar de que Trump esperaba recibir al mandatario ruso en otro espacio.

Este martes el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, conversó vía telefónica con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en la que hablaron varios detalles sobre la reunión.

La base Elmendorf-Richardson, tiene una superficie que pasa de 53 kilometros cuadrados, hay más de 800 edificios y dos pistas de aterrizaje, además en ella hay más de 10 mil personas, entre ellas 6 mil militares de Estados Unidos y Canadá.

En la reunión, el principal tema es un intento de mediación para poner fin a la guerra en Ucrania, y aunque los mandatarios han hablado en varias ocasiones por teléfono, hasta el momento no se había dado la oportunidad de hacerlo en persona.