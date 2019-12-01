Lluvia deja varias afectaciones en La Piedad, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 07:34:39
La Piedad, Michoacán, a 10 de septiembre de 2025.– Una fuerte tormenta que duró cerca de 30 minutos, se registró en el municipio de La Piedad, dejando varias afectaciones en la ciudad.

Entre los daños, reportaron inundaciones en calles y avenidas, así como en algunos tramos del Bulevar Lázaro Cárdenas.

También dos automóviles resultaron afectados, debido a la corriente de agua en la calle Arteaga. Además, dos árboles se cayeron en la calle División del Norte y en el Bulevar de las Galaxias.

Por ello, se desplegó un operativo, en el que participaron elementos de Protección Civil, la Policía Municipal, así como personal del Ayuntamiento, quienes se encargaron de retirar la basura de las coladeras, y atendieron a la población que resultó afectada.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, ni víctimas que lamentar.

 

 

