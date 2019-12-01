Ultiman a hombre dentro de su hogar, en Celaya, Guanajuato

Ultiman a hombre dentro de su hogar, en Celaya, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 07:17:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, a 10 de septiembre 2025.- Dentro de una vivienda de la comunidad de Santa María del Refugio, la vida de un hombre finalizó a balazos la noche del martes.

Fue en la calle Melchor Ocampo que vecinos reportaron a las autoridades sobre una persona lesionado por impactos producidos por arma de fuego.

Lugar al que acudieron elementos municipales, Guardia Nacional y paramedicos los cuales confirmaron el deceso de la víctima. 

Aunque la mecánica de lo ocurrido se ignora así como identidad del fallecido, solo trascendió que las detonaciones causaron temor por la tranquilidad de la noche. 

Será Fiscalía del Estado que determine móvil del crimen en base a las indagatorias correspondientes en la escena. 

Al concluir el peritaje pertinente el cuerpo fue trasladado al SEMEFO en la capital del estado donde le realizarán la necropsia que marca la ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En traslado de reos, choca vehículo militar en Tamaulipas; hay 14 lesionados
En Salvador Escalante, Michoacán: Detienen a hombre que viajaba con más de 660 mil pesos en efectivo
Lluvia deja varias afectaciones en La Piedad, Michoacán
Autoridades buscan al empresario Roberto Blanco Cantú; estaría involucrado en huachicol fiscal
Más información de la categoria
Gobernadora de Puerto Rico acusa a Maduro de proveer estupefacientes a la isla
Lluvias dejan combi varada en el Libramiento de Morelia; pasajeros fueron rescatados
Intensifican búsqueda de menor desaparecida en Lázaro Cárdenas
Avión de la Fuerza Aérea aterriza de emergencia en el AIFA tras falla
Comentarios