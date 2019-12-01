Ultiman a hombre dentro de su hogar, en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 07:17:08

Celaya, Guanajuato, a 10 de septiembre 2025.- Dentro de una vivienda de la comunidad de Santa María del Refugio, la vida de un hombre finalizó a balazos la noche del martes.

Fue en la calle Melchor Ocampo que vecinos reportaron a las autoridades sobre una persona lesionado por impactos producidos por arma de fuego.

Lugar al que acudieron elementos municipales, Guardia Nacional y paramedicos los cuales confirmaron el deceso de la víctima.

Aunque la mecánica de lo ocurrido se ignora así como identidad del fallecido, solo trascendió que las detonaciones causaron temor por la tranquilidad de la noche.

Será Fiscalía del Estado que determine móvil del crimen en base a las indagatorias correspondientes en la escena.

Al concluir el peritaje pertinente el cuerpo fue trasladado al SEMEFO en la capital del estado donde le realizarán la necropsia que marca la ley.