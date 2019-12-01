Intensifican búsqueda de menor desaparecida en Lázaro Cárdenas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 22:44:38
Lázaro Cárdenas, Michoacán, 10 de septiembre de 2025.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con la Fiscalía Regional, Protección Civil, Bomberos Voluntarios BYBREM y Guardia Civil, desplegó un operativo para localizar a Karla Vanessa, menor reportada como desaparecida desde el pasado 6 de septiembre.

De acuerdo con los reportes, la adolescente fue vista por última vez alrededor de las 19:00 horas en la colonia Puente de la Vía. Desde entonces, se desconoce su paradero y se teme por su integridad, pues podría ser víctima de algún delito.

Cabe destacar que al momento de su desaparición vestía blusa rosa y short.

En las labores de búsqueda se utilizaron cuatro patrullas, tres unidades motorizadas y un dron, con recorridos por la zona señalada, aunque hasta el momento no se han obtenido resultados positivos.

Las autoridades informaron que la búsqueda continúa de manera permanente e hicieron un llamado a la ciudadanía a aportar cualquier información que ayude a localizar a Karla Vanessa.

