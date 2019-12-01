Autoridades buscan al empresario Roberto Blanco Cantú; estaría involucrado en huachicol fiscal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 07:26:54

Tampico, Tamaulipas, a 10 de septiembre 2025.- Autoridades federales y del estado de Tamaulipas buscan al empresario Roberto Blanco Cantú, por su posible responsabilidad en delitos de hidrocarburos relacionados con el aseguramiento de un buque con 10 millones de litros de diésel ilegal, en Tampico.

En la previa, un juez giró una orden de aprehensión en contra del sujeto conocido como “El Señor de los Yates”, así como sus socios.

Se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) buscó al empresario en sus oficinas ubicadas en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, mismas que ya estaban abandonadas, de acuerdo con reportes.

Roberto Blanco es señalado de estar al frente de “Mefra Fletes”, empresa utilizada junto a otras para la adquisición y distribución de diésel importado desde Texas ilegalmente.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dicha compañía tiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mefre Fletes se constituyó en 2015, en Guadalajara, Jalisco, y en 2019 sus acciones se transmitieron a Roberto Blanco Cantú, José René Tijerina Mendoza y José Isabel Murguía Santiago.

Cabe mencionar que el señalado, también conocido como ‘Roberto Brown‘, es originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, pero creció en Texas, por lo que cuenta con las nacionalidades mexicana y estadounidense.