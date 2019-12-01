En Salvador Escalante, Michoacán: Detienen a hombre que viajaba con más de 660 mil pesos en efectivo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 07:39:27

Salvador Escalante, Michoacán, a 10 de septiembre de 2025.- En posesión de 660 mil 500 pesos en efectivo, de los cuales no pudo acreditar su legal posesión y procedencia, fue detenido un sujeto por Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán.

Sobre el particular se informó que agentes de la Guardia Civil llevaban a cabo acciones de prevención del delito y vigilancia sobre el tramo carretero Pátzcuaro-Opopeo.

En un momento determinado aseguraran a un hombre que viajaba a bordo de un camión de la marca Freightliner. En el interior de la unidad, los elementos encontraron una hielera con un paquete de plástico que contenía varios fajos de dinero en efectivo en billetes de distintas denominaciones.

Al no comprobar la procedencia legal del dinero, el ahora detenido fue asegurado con el efectivo y la unidad de transporte para su puesta a disposición ante la instancia correspondiente, quienes darán seguimiento al caso.