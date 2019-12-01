Afirma Gustavo Petro que EU bombardeó embarcaciones frente a costas de Oaxaca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 22:37:37

Bogotá, Colombia, a 2 de enero de 2026.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este viernes que fuerzas de Estados Unidos habrían bombardeado lanchas en aguas próximas a las costas de Oaxaca, México.

Mediante un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, el mandatario compartió un mapa en el que ubica el presunto punto donde podrían encontrarse sobrevivientes del ataque. La localización señalada se sitúa en el Océano Pacífico, al sur del territorio oaxaqueño y al oeste de Costa Rica.

Petro sostuvo que esa área corresponde al lugar donde habrían caído “los lancheros que se arrojaron” de las embarcaciones durante la acción militar.

Asimismo, indicó que el hecho habría dejado un saldo de tres personas fallecidas, aunque no precisó cuándo ocurrió ni proporcionó detalles sobre la identidad de las víctimas.