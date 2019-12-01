Afirma Gustavo Petro que EU bombardeó embarcaciones frente a costas de Oaxaca

Afirma Gustavo Petro que EU bombardeó embarcaciones frente a costas de Oaxaca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 22:37:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Bogotá, Colombia, a 2 de enero de 2026.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este viernes que fuerzas de Estados Unidos habrían bombardeado lanchas en aguas próximas a las costas de Oaxaca, México.

Mediante un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, el mandatario compartió un mapa en el que ubica el presunto punto donde podrían encontrarse sobrevivientes del ataque. La localización señalada se sitúa en el Océano Pacífico, al sur del territorio oaxaqueño y al oeste de Costa Rica.

Petro sostuvo que esa área corresponde al lugar donde habrían caído “los lancheros que se arrojaron” de las embarcaciones durante la acción militar.

Asimismo, indicó que el hecho habría dejado un saldo de tres personas fallecidas, aunque no precisó cuándo ocurrió ni proporcionó detalles sobre la identidad de las víctimas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Era dueño de restaurante el hombre ultimado a balazos en la carretera Pátzcuaro – Erongarícuaro, Michoacán: Lo ultimaron en su negocio
Alcanza bala perdida a funcionario público al interior del Palacio Municipal de Tuxpan, Veracruz; está herido
Golpe histórico al crimen en Sinaloa: FGR elimina cargamento masivo de estupefacientes y precursores químicos
Comando armado despoja de su vehículo a automovilistas en la Pátzcuaro – Uruapan, Michoacán; uno portaba chaleco del Ejército
Más información de la categoria
Del Congreso a la Fiscalía de Michoacán: Daniel Moncada Sánchez toma las riendas jurídicas y de derechos humanos
Exalcalde llega al corazón administrativo de la Fiscalía de Michoacán: José Guadalupe Coria Solís asume Dirección General
Extrae la FGR la información de la caja negra del Tren Interoceánico que se descarriló en Oaxaca
Confirman dos personas fallecidas, tras el sismo con epicentro en Guerrero
Comentarios