Sigue prohibida la venta de pirotecnia en los mercados del municipio de Querétaro: Francisco Ramírez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 19:13:04

Querétaro, Querétaro, a 5 de enero de 2026.- El coordinador de Protección Civil del municipio de Querétaro, Francisco Ramírez Santana, informó que previo a la apertura total de los comercios en el Mercado Escobedo y otros mercados de la ciudad, se realizaron recorridos de supervisión en instalaciones eléctricas y de gas, con el objetivo de garantizar la seguridad de locatarios y visitantes.

Durante las inspecciones, dijo, se emitieron recomendaciones en tres comercios de alimentos respecto al cambio de mangueras de gas, las cuales fueron sustituidas de inmediato, evitando cualquier riesgo.

En materia eléctrica, se exhortó a los comerciantes a utilizar instalaciones adecuadas y evitar sobrecargas, especialmente en negocios que emplean aparatos electrónicos. Estas acciones se llevaron a cabo en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, que también revisó la red de distribución en la zona.

En cuanto a la venta de pirotecnia, Ramírez Santana reiteró que está prohibida en los mercados y aseguró que hasta el momento no se ha detectado comercialización en el Mercado Escobedo.

“Recordó que entre el 12 y el 31 de diciembre se aseguraron y retiraron de las calles aproximadamente 3.5 toneladas de material pirotécnico, lo que ha contribuido a disminuir de manera significativa este tipo de prácticas”.

Subrayó que los recorridos de supervisión continuarán de manera permanente, con el propósito de mantener condiciones seguras para comerciantes y consumidores en uno de los mercados más concurridos de la capital.