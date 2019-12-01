Localizan cadáver desmembrado en las inmediaciones de la carretera Morelia-Uriangato de Cuitzeo, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 19:38:14

Cuitzeo, Michoacán, a 5 de enero de 2026.- En un paradero de camiones ubicado frente al centro comercial TextiCuitzeo, fue hallado el cuerpo desmembrado de una persona.

Al respecto se informó que en el referido lugar ubicado en la carretera Morelia-Uriangato, estaban tirados varios costales de yute, y dentro de estos, restos humanos.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cadáver de una persona que estaba descuartizado dentro de costales, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.