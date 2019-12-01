Sujeto última a tiros a su mamá en la localidad de Arroyo Colorado de la tenencia de Santiago Undameo de Morelia, Michoacán; el homicida fue detenido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 19:32:23

Morelia, Michoacán, a 5 de enero de 2026.- Un desquiciado sujeto asesino a balazos a su madre, presuntamente tras una discusión familiar, el matricida fue requerido por la policía.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la localidad de Arroyo Colorado, de la tenencia de Santiago Undameo, municipio de Morelia, había atacado a balazos a una sexagenaria.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quiera al arribar encontraron a una mujer sin vida, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificada como Alicia V., de 63 años la cual presentaba un balazo en la cabeza, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que el presunto asesino, Giovanni H., de 32 años, hijo de al ahora occisa, fue requerido en el lugar y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.