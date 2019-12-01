Afirma abogada que uno de los detenidos por robo al Museo de Louvre no fue consciente de la gravedad del hecho

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 13:42:17

París, Francia, a 29 de octubre de 2025.- Nadia El Bouroumi, abogada de uno de los dos detenidos por el robo cometido en el Museo de Louvre, indicó que su cliente hasta ahora se da cuenta de la gravedad del caso.

“Está abatido, está sinceramente abatido porque, efectivamente, creo que se está dando cuenta de que es muy complicado, es un asunto difícil”, expresó la abogada.

Este miércoles, se cumple el plazo máximo de detención policial, por lo que los presuntos culpables, pasarán a disposición judicial.

Fue el pasado sábado, cuando se logró la captura, cuando uno de ellos trataba de huir de Francia en avión, y viajaría supuestamente a Argelia.

La abogada declaró que su cliente está detenido “sin medir quizás lo que está en juego y, en cualquier caso, sintiendo la presión”.