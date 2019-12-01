Aeropuertos de EEUU colapsan por falta de personal; hay filas de hasta 4 horas

Aeropuertos de EEUU colapsan por falta de personal; hay filas de hasta 4 horas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 08:19:41
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Washington D. C., Estados Unidos, a 25 de marzo 2026.- Los aeropuertos en Estados Unidos comienzan a colapsar debido a la escasez de personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), derivado del cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que inició el pasado 14 de febrero.

Usuarios de las principales terminales aéreas acusaron que tiene que hacer filas de hasta 4 ó 5 horas para pasar los filtros de seguridad, a pesar de que hace unos días el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), para apoyar en labores de revisión.

“La fila comienza en el sótano, sube un piso y serpentea por el control de equipaje”, relató en redes sociales una usuaria del Aeropuerto Internacional George Bush, ubicado en Houston, Texas.

Cabe señalar que las bajas de personal de la TSA en algunos aeropuertos de Estados Unidos rozaron el 40 % por la suspensión de sus nóminas.

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