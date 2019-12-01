Aerolínea de EEUU solicita autorización para reanudar vuelos de Miami a Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 08:18:29

Miami, Florida, Estados Unidos, a 14 de febrero 2026.- La aerolínea American Airlines solicitó al Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), la autorización formal para reanudar los vuelos de Miami a Caracas y Maracaibo, en Venezuela, tras levantarse el veto a las operaciones aéreas entre ambos países.

De acuerdo con el documento presentado ante la dependencia federal, el servicio inicial lo proveerá Envoy Air, subsidiaria de la empresa estadounidense, sin embargo, su portavoz aclaró que aún no hay fecha estimada para el primer viaje, el cual se llevaría tras casi siete años de interrupciones.

“American, a través de sus vuelos operados por Envoy, espera renovar esa relación y ofrecer a sus clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y crear nuevos negocios y comercio con los Estados Unidos”, apuntó en su solicitud.

Asimismo, la aerolínea mencionó que ya habían expresado su intención de regresar al país sudamericano, cuando el mandatario estadounidense adelantó que levantaría el veto que Estados Unidos impuso en 2019 a los vuelos comerciales y de carga entre ambas naciones.

“La aprobación de esta solicitud avanzaría aún más la meta del presidente (Donald) Trump de reabrir el servicio aéreo a Venezuela y servir al interés público al proveer una oportunidad para el negocio, el placer, y el viaje humanitario a la región”, indica el texto.