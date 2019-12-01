Advierte Karoline Leavitt a Cuba que debe moderar sus declaraciones contra Donald Trump, ya que se encuentra "al borde del colapso"

Advierte Karoline Leavitt a Cuba que debe moderar sus declaraciones contra Donald Trump, ya que se encuentra "al borde del colapso"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 19:22:04
Washington, Estados Unidos, a 5 de febrero de 2026.- La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, lanzó una advertencia al gobierno de Cuba al señalar que debería moderar sus declaraciones dirigidas al presidente Donald Trump, al considerar que la isla se encuentra “al borde del colapso”. Las declaraciones se dieron durante una conferencia de prensa realizada este jueves.

“El gobierno cubano en sus últimas y su país está al borde del colapso; deberían ser prudentes en sus declaraciones dirigidas al presidente de Estados Unidos”, expresó la funcionaria.

Leavitt agregó que el mandatario estadounidense "está dispuesto a entablar un diálogo diplomático, y creo que eso es lo que está pasando en este momento con el Gobierno cubano”.

Horas antes, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que su administración mantiene disposición para dialogar con Washington, siempre y cuando este se lleve a cabo sin presiones y con respeto a la soberanía nacional.

Asimismo, el mandatario cubano acusó a Estados Unidos de imponer un "bloqueo energético" contra la isla y calificó como "condenable" que una potencia adopte una política "agresiva" y "criminal" en contra de un país pequeño.

