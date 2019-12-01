Advierte Donald Trump que no permitirá que Irán cobre tarifas en el paso por el estrecho de Ormuz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 22:56:41

Richmond, Virginia, a 10 de abril de 2026.- El presidente Donald Trump advirtió que su administración no permitirá restricciones ni tarifas en el paso por el estrecho de Ormuz, al considerarlo una vía internacional clave para el comercio global.

Durante declaraciones a medios antes de un acto político en Virginia, el mandatario fue enfático al rechazar versiones sobre supuestos cobros por parte de Teherán. “No lo vamos a permitir, es agua internacional”, sostuvo, al tiempo que puso en duda que dichas medidas se estén aplicando de forma generalizada.

De acuerdo con reportes citados por la prensa local, Irán habría intentado imponer tarifas que alcanzarían hasta los dos millones de dólares a ciertos buques que cruzan por esta zona estratégica.

Ante ello, Trump reiteró que su país actuará para garantizar la libre navegación.

El presidente estadounidense también afirmó que la reapertura total del paso marítimo es una prioridad, aunque consideró que esta se dará de manera natural con el tiempo. Asimismo dejó abierta la posibilidad de intervenir directamente para asegurar el tránsito, señalando que Estados Unidos puede lograrlo “con o sin” la cooperación iraní.

En paralelo, destacó que el tema central en las conversaciones previstas con Irán en Islamabad será frenar cualquier intento del país por desarrollar armas nucleares, un punto que concentra prácticamente la totalidad de los esfuerzos diplomáticos de Washington en este momento.