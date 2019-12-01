Acusan a mexicano y a su hijo de traficar más de 300 armas y municiones desde EEUU

Acusan a mexicano y a su hijo de traficar más de 300 armas y municiones desde EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 10:20:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Birmingham, Alabama, Estados Unidos, a 29 de octubre 2025.- Autoridades estadounidenses acusan a Emilio Ramírez Cortés, de 48 años, ciudadano mexicano con residencia legal en Alabama y su hijo, Edgar Emilio Ramírez Díaz, de traficar al menos 300 armas y municiones a territorio mexicano.

Mediante un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), anunció que los dos señalados fueron detenidos el pasado 23 de octubre en el puerto de Juárez-Lincoln en la ciudad de Laredo, Texas.

Según la acusación formal, Ramírez Díaz conducía una Chevrolet Tahoe con placas de Alabama, seguido por su padre en una Chevrolet Silverado con placas mexicas, ambas unidades con remolques cerrados, por lo que al considerarlo sospechoso, las autoridades federales les realizaron una inspección.

En el operativo los uniformados  encontraron paredes falsas en ambos remolques, donde transportaban en total 300 rifles y pistolas, así como municiones y cargadores de diversos calibres.

De acuerdo con los documentos judiciales, los hombres contrabandeaban las armas y artículos relacionados a cambio de un pago y lo habían hecho en múltiples ocasiones.

Los dos están acusados ​​de varios cargos relacionados con el contrabando de armas de fuego, municiones, cargadores y otros accesorios para armas de fuego, así como de tráfico de armas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Una mujer muerta y un herido, saldo de accidente automovilístico en Ixtlán, Michoacán
En Jiquilpan, Michoacán Sujeto que violó a dos adolescentes, es sentenciado a 18 años de prisión 
Desmantelan huerta de aguacate como parte de reparación del daño por delitos contra el ambiente en Los Reyes, Michoacán
Blindaje Apatzingán: para asegurar orden público, refuerzan acciones operativas 
Más información de la categoria
Originales de San Juan, de la tradición en los 90's a ser sancionados por el Gobierno de Michoacán; alcaldesa de Apatzingán les pidió cantar corrido prohibido
Jamaica es declarada “zona catastrófica” tras paso de huracán 'Melissa'
Claudia Sheinbaum confirma detención de Simón Levy en Portugal; él desmiente en redes sociales y afirma "lo quisieron matar"
Gobierno y productores de maíz acuerdan apoyo tras casi dos días de bloqueos
Comentarios