Acusan a ex agente de la DEA de asociarse con organización criminal de Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 22:18:34

Nueva York, Estados Unidos, a 5 de diciembre 2025.- Paul Campo, ex agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y uno de sus colaboradores, fueron acusado de asociación delictuosa para lavar millones de dólares y obtener armas de fuego y explosivos para una organización criminal de Jalisco.

Según la acusación presentada en la ciudad de Nueva York, el ex elemento federal, de 61 años, originario de Oakton, Virginia y retirado desde 2016, enfrenta cuatro cargos federales de asociación delictuosa relacionados con presunto narcoterrorismo, terrorismo, distribución de narcóticos y lavado de dinero.

Los mismos cargos fueron presentados contra su asociado, Robert Sensi, de 75 años, de Boca Ratón, Florida.

"Según la acusación, Paul Campo y Robert Sensi se asociaron para ayudar al CJNG, uno de los cárteles mexicanos más notorios que es responsable de innumerables muertes a través de la violencia y el tráfico de drogas en Estados Unidos y México", dijo Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado.

En el recurso legal, se establece que Campo y Sensi hicieron tratos con una fuente confidencial que se hacía pasar por miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sin embargo, era dirigida por funcionarios policiales.

Según las autoridades, el ex uniformado presumió de su experiencia previa en la policía durante conversaciones con la fuente.

La acusación asegura que los sospechosos acordaron lavar alrededor de 12 millones de dólares para el cártel y convirtieron alrededor de 750 mil dólares en efectivo a criptomoneda para el grupo.

También proporcionaron un pago por aproximadamente 220 kilogramos de cocaína que, según les dijeron, se distribuiría y vendería en Estados Unidos por alrededor de 5 millones de dólares, y obtendrían una parte de las ganancias.

De igual forma, habrían prometido al CJNG que investigarían cómo adquirir drones comerciales y armas de grado militar para el cártel, incluyendo rifles semiautomáticos AR-15, carabinas M4, lanzagranadas y granadas propulsadas por cohetes.