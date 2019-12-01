Acusan a esposa de Macron de insultar a manifestantes feministas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 08:56:29

París, Francia, a 18 de diciembre 2025.- Un grupo de organizaciones civiles (ONG) en cabezadas por “Las Tejedoras Histéricas”, anunció que interpuso una querella contra la primera dama de Francia, Brigitte Macron, por los insultos que profirió contra un grupo de manifestantes feministas que protestaban contra un humorista con una demanda de violación archivada.

La denuncia se entregó en nombre de “343 mujeres y asociaciones que se declaran colectiva e individualmente afectadas por estas declaraciones”.

Las inconformes acusan a la esposa del presidente Emmanuel Macron de haber llamado “malditas idiotas” a las integrantes del colectivo feminista #NousToutes.

“Si salen unas malditas idiotas, las vamos a echar a patadas”, se escucha decir a Brigitte Macron, en un vídeo publicado la semana pasada por la web Public.

Dicho grupo irrumpió en un espectáculo del humorista Ary Abittan, quien enfrentó una acusación de violación en 2021.

No obstante, la demanda fue archivada por la Justicia francesa y Brigitte Macron acudió a ver su espectáculo justo un día después del incidente de la interrupción, acompañada por su hija menor, Tiphanie.