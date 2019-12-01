Acusan a esposa de Macron de insultar a manifestantes feministas

Acusan a esposa de Macron de insultar a manifestantes feministas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 08:56:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

París, Francia, a 18 de diciembre 2025.- Un grupo de organizaciones civiles (ONG) en cabezadas por “Las Tejedoras Histéricas”, anunció que interpuso una querella contra la primera dama de Francia, Brigitte Macron, por los insultos que profirió contra un grupo de manifestantes feministas que protestaban contra un humorista con una demanda de violación archivada.

La denuncia se entregó en nombre de “343 mujeres y asociaciones que se declaran colectiva e individualmente afectadas por estas declaraciones”.

Las inconformes acusan a la esposa del presidente Emmanuel Macron de haber llamado “malditas idiotas” a las integrantes del colectivo feminista #NousToutes.

“Si salen unas malditas idiotas, las vamos a echar a patadas”, se escucha decir a Brigitte Macron, en un vídeo publicado la semana pasada por la web Public.

Dicho grupo irrumpió en un espectáculo del humorista Ary Abittan, quien enfrentó una acusación de violación en 2021.

No obstante, la demanda fue archivada por la Justicia francesa y Brigitte Macron acudió a ver su espectáculo justo un día después del incidente de la interrupción, acompañada por su hija menor, Tiphanie.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a dos personas dentro del mercado de abastos en Celaya, Guanajuato
Se incendia camión nodriza en la Siglo XXI; cinco autos y el camión quedaron calcinados
Vinculan a proceso a "El Limones", presunto líder extorsionador y operador criminal
Vuelca vehículo en Zitácuaro, Michoacán; hay un herido
Más información de la categoria
Abandonan a su suerte a abuelita de 90 años en carretera de Tamaulipas; se busca a familiares inhumanos
Se incendia camión nodriza en la Siglo XXI; cinco autos y el camión quedaron calcinados
Operación Frontera Norte deja más de 115 toneladas de estupefacientes asegurados
Abaten a siete presuntos criminales durante enfrentamiento en Zacatecas
Comentarios