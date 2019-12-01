Acusan a dos mexicanos de traficar menores a EEUU y darles estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 12:19:37

Dallas, Texas, Estados Unidos, a 30 de septiembre 2026.- Dos ciudadanos mexicanos fueron acusados formalmente en un Tribunal Federal de Texas, de traficar a migrantes menores de edad y también de darles estupefacientes para sedarlos en el trayecto a Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ), Susana Guadian y Daniel Gaudian, ambos de 51 años de edad y residentes de Ciudad Juárez, Chihuahua, conspiraron para transportar e introducir extranjeros ilegalmente en el país con fines de lucro, además de que les proporcionaron gomitas con THC, un derivado de la mariguana.

Igualmente, los documentos judiciales indican que los sospechosos son miembros de una organización criminal que introdujo ilegalmente a niños migrantes no acompañados, de entre 5 y 13 años de edad, desde Juárez, entre el 1 de mayo y el 17 de octubre de 2024.

En la denuncia se especifica que ambos reclutaban conductores para transportar a los menores en automóvil desde México hasta un puerto de entrada en la frontera estadounidense.

Posteriormente, los acusados, los conductores y sus cómplices presentaban documentos de identificación a los agentes de inspección, los cuales presuntamente eran de las víctimas y afirmaban que ellos eran los padres.

Se detalló que, al entrar al país, los niños eran llevados a El Paso, Texas, donde —según la denuncia— otras personas los recogían y pagaban a los traficantes.