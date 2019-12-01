Activan alertas en California ante pronóstico de fuerte tormenta de nieve navideña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 08:57:54

Los Ángeles, California, Estados Unidos, a 24 de diciembre 2025.- Autoridades del estado de California activaron las alertas y las órdenes de evacuación en la región sur ante la posible llegada de un río atmosférico (alargada banda de humedad concentrada en la atmósfera) que, según los pronósticos, traerá fuertes lluvias, vientos intensos y grandes nevadas durante los días 24 y 25 de diciembre.

En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), emitió una alerta de inundación vigente hasta el jueves por la noche debido a “inundaciones urbanas generalizadas y significativas, un alto riesgo de grandes desprendimientos de rocas y lodo, y crecidas rápidas en arroyos, riachuelos y ríos que probablemente requerirán rescates en aguas turbulentas”.

Además, se esperan entre 7.5 y 15 centímetros de lluvia en las zonas costeras y los valles, y entre 12.5 y 28 centímetros en las estribaciones y las montañas.

Según los expertos, la mayor preocupación se centra en las áreas azotadas por los incendios de enero pasado en Los Ángeles, donde se podrían presentar deslaves.

Por lo anterior, las autoridades han emitido órdenes de evacuación para las propiedades en mayor riesgo.

Todo el sur de California está bajo alerta por tormenta invernal, una de las más fuertes en los últimos años para la época de Navidad, por lo que han recomendado a los residentes a quedarse en casa.