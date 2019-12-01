Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 21:35:24

Lima, Perú, a 27 de noviembre de 2026.- Ocho integrantes de las Fuerzas Armadas de Perú perdieron la vida luego de que un helicóptero militar se accidentara durante una operación en una zona de difícil acceso del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), en el departamento de Ayacucho. El piloto de la aeronave fue el único sobreviviente del siniestro.

El accidente involucró a un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú, identificado con la matrícula FAP 636, que tenía como objetivo trasladar a una patrulla militar desplegada en las inmediaciones de la localidad de Sanabamba.

De acuerdo con el reporte del Comando Especial VRAEM, las labores de búsqueda y rescate permitieron localizar la aeronave y confirmar la muerte de ocho de los nueve militares que viajaban a bordo. Entre las víctimas se encuentran cinco integrantes de la Fuerza Aérea y tres elementos del Ejército peruano.

El único sobreviviente fue identificado como el comandante Enzo Espinoza Roque, quien se desempeñaba como piloto del helicóptero y fue evacuado a Lima para recibir atención médica especializada.

Las autoridades peruanas informaron que las circunstancias en las que ocurrió el accidente permanecen bajo investigación, por lo que todavía no se ha establecido oficialmente qué provocó la caída de la aeronave.

Tras confirmar el fallecimiento de los ocho efectivos, el Ministerio de Defensa expresó sus condolencias a los familiares y aseguró que brindará acompañamiento a los deudos.