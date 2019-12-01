Abogado de la familia Salgado asegura que ICE busca encubrir un crimen, tras homicidio de mexicano

Abogado de la familia Salgado asegura que ICE busca encubrir un crimen, tras homicidio de mexicano
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 08:49:18
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Houston, Texas, Estados Unidos, a 11 de julio 2026.- Domingo García, abogado de la familia Salgado, acusó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), de intentar encubrir un crimen, luego del homicidio del mexicano Lorenzo Salgado, a manos de un agente federal.

El también miembro de la organización civil LULAC, aseguró en entrevista que la agencia migratoria mintió al afirmar que sus elementos nos llevaban cámaras corporales y al sostener que la víctima intentó arrollar a uno de ellos.

“Están tratando de encubrir, en mi opinión, un crimen, que fue la muerte de Lorenzo Salgado”, declaró el litigante.

En ese sentido, el abogado mencionó que vio varios videos del tiroteo que resultó en la muerte de Lorenzo, en los cuales se puede observar a los uniformados con cámaras sujetas a los chalecos antibalas.

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