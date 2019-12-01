A pesar de amenazas de Trump, ocho países envían tropas a Groenlandia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 12:17:48

Nuuk, Groenlandia, a 19 de enero 2026.- Un total de ocho países de Europa enviaron tropas a Groenlandia para expresar su “plena solidaridad” con Dinamarca ante los planes de anexión por parte de Estados Unidos.

Cabe señalar que Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido realizar el despliegue castrense a pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, aseveró que impondría aranceles de hasta el 25 por ciento a todos los países que se opusieran a la expansión de la Unión Americana.

“Como miembros de la OTAN, estamos comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad del Ártico como interés transatlántico compartido. El ejercicio danés «Arctic Endurance», coordinado previamente y llevado a cabo con los aliados, responde a esta necesidad. No supone ninguna amenaza para nadie”, dijeron en un comunicado conjunto.

Además, en su mensaje las naciones involucradas aseguraron que están dispuestas a entablar el diálogo en lo que respecta a las tarifas, con base en “los principios de soberanía e integridad territorial, que defendemos firmemente”.

Igualmente, los firmantes defendieron que responderán “de forma unida y coordinada” y “comprometidos con la defensa de su soberanía”.