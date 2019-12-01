Warner Bros rechaza nueva oferta de Paramount; se fusionará con gigante del streaming

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 13:18:35

Nueva York, Estados Unidos, a 7 de enero 2026.- El Consejo de Administración de Warner Bros. Discovery (WBD) rechazó “por unanimidad” la nueva y última oferta de compra por parte de Paramount Skydance (PSKY).

Igualmente, a través de un comunicado oficial, la productora señaló que la propuesta era “inferior” en “numerosos aspectos claves” al acuerdo de fusión que alcanzó con Netflix.

“El Consejo determinó por unanimidad que la última oferta de Paramount sigue siendo inferior a nuestro acuerdo de fusión con Netflix en múltiples áreas clave”, afirmó Samuel A Di Piazza, Jr., presidente del consejo de administración de Warner Bros Discovery.

En ese sentido, el órgano del conglomerado neoyorquino determinó que la modificación de la propuesta de Paramount, presentada el pasado 22 de diciembre, no supera al acuerdo de fusión alcanzado con Netflix el 5 de diciembre y tiene mayor riesgo de no cerrarse.

“La oferta de Paramount sigue sin ofrecer un valor suficiente, incluyendo condiciones como una financiación de deuda extraordinaria que crea riesgos para el cierre y la falta de protecciones para nuestros accionistas si la transacción no se completa”, añadió el presidente.

Según sus palabras, el acuerdo con el gigante del streaming ofrecerá “un valor superior con mayores niveles de certeza, sin los riesgos y costes significativos”.

En diciembre pasado, WBD alcanzó un acuerdo con Netflix para vender la empresa por 82 mil 700 millones de dólares, precio que incluye la deuda acumulada del conglomerado.