Vadhir "N" enfrenta investigación por presunta agresión sexual

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 20:10:22

Ciudad de México, 6 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta una investigación contra el actor Vadhir Derbez por una denuncia de presunta violación. Aunque inicialmente obtuvo una orden de aprehensión en su contra, esta quedó sin efectos tras un juicio de amparo.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el actor podrá enfrentar el procedimiento en libertad y ser llamado a una audiencia inicial sin necesidad de que sea detenido.

La Fiscalía también informó que ha intentado localizarlo para entregarle una notificación formal. Para ello, realizó al menos siete visitas en seis domicilios diferentes, pero hasta ahora no ha conseguido concretar la citación.

Aunque Vadhir Derbez y sus abogados han manifestado públicamente su disposición para colaborar con las autoridades, la dependencia señaló que el actor todavía no se ha presentado ante sus instalaciones.

La institución aclaró que el amparo no significa que el caso haya terminado ni que el investigado quede libre de atender los llamados de las autoridades. Por el contrario, aseguró que continuará con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar seguimiento a la denuncia.

Finalmente, la Fiscalía recordó que el actor mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad.