Vadhir "N" enfrenta investigación por presunta agresión sexual

Vadhir "N" enfrenta investigación por presunta agresión sexual
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 20:10:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 6 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta una investigación contra el actor Vadhir Derbez por una denuncia de presunta violación. Aunque inicialmente obtuvo una orden de aprehensión en su contra, esta quedó sin efectos tras un juicio de amparo.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el actor podrá enfrentar el procedimiento en libertad y ser llamado a una audiencia inicial sin necesidad de que sea detenido.

La Fiscalía también informó que ha intentado localizarlo para entregarle una notificación formal. Para ello, realizó al menos siete visitas en seis domicilios diferentes, pero hasta ahora no ha conseguido concretar la citación.

Aunque Vadhir Derbez y sus abogados han manifestado públicamente su disposición para colaborar con las autoridades, la dependencia señaló que el actor todavía no se ha presentado ante sus instalaciones.

La institución aclaró que el amparo no significa que el caso haya terminado ni que el investigado quede libre de atender los llamados de las autoridades. Por el contrario, aseguró que continuará con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar seguimiento a la denuncia.

Finalmente, la Fiscalía recordó que el actor mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad.

Más información de la categoria
¡Siguen sueltos!: SSP Michoacán descarta agentes heridos tras emboscada en Indaparapeo y mantiene operativo para dar con agresores
Pemex confirma fallecimiento de trabajadora tras incendio en ducto de Jalisco
Adolescente pierde la vida tras ataque con arma de fuego en negocio de maquinitas en Jacona, Michoacán
Hombre pierde la vida tras ser atropellado en la autopista 57 a la altura de El Marqués, Querétaro
Más información de la categoria
¡Siguen sueltos!: SSP Michoacán descarta agentes heridos tras emboscada en Indaparapeo y mantiene operativo para dar con agresores
Pemex confirma fallecimiento de trabajadora tras incendio en ducto de Jalisco
Aseguran armas, autos de lujo y efectivo durante cateo en fraccionamiento de Querétaro
Emboscada a policías desata operativo entre Indaparapeo y Queréndaro, Michoacán