Sorprenden Belinda y Danna al cantar juntas en reconocido bar de Madrid

Sorprenden Belinda y Danna al cantar juntas en reconocido bar de Madrid
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 07:28:31
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Madrid, España, 13 de abril del 2026.- Belinda y Danna sorprendieron al público al aparecer juntas en el escenario, en un momento que rápidamente se volvió viral a través de redes sociales.

Ambas artistas, reconocidas en México desde su infancia por su trayectoria en televisión y música, habían sido durante años objeto de especulaciones sobre una supuesta rivalidad, sin que existiera hasta ahora un acercamiento público.

En videos difundidos en plataformas digitales se observa a Danna interpretando uno de sus temas cuando, de manera inesperada, Belinda se une a la presentación, situación que desató la euforia de los asistentes.

El momento fue celebrado por seguidores de ambas cantantes, quienes desde hace tiempo esperaban verlas compartir escenario.

Incluso, en redes sociales ya circulan versiones sobre una posible colaboración musical entre las dos artistas.

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