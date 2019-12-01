Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 22:46:45

Londres, Inglaterra, 16 de noviembre de 2026.- El actor británico, Robert Pattinson, fue confirmado como el nuevo James Bond, convirtiéndose en el próximo encargado de interpretar al famoso agente 007 en la pantalla grande.

El anuncio fue realizado este lunes 16 de noviembre por Amazon MGM Studios y la cuenta oficial de la saga, poniendo fin a los rumores sobre quién sería el sucesor de Daniel Craig, quien interpretó al personaje por última vez en la película Sin tiempo para morir, estrenada en 2021.

Pattinson, conocido por sus papeles en Twilight y The Batman, será el séptimo actor en dar vida al agente secreto en la saga cinematográfica.

La próxima película contará con Denis Villeneuve, director de Duna y Blade Runner 2049, mientras que el guion estará a cargo de Steven Knight, creador de la serie Peaky Blinders.

Luego de darse a conocer la noticia, Pattinson expresó su agradecimiento por la oportunidad y aseguró que interpretar a James Bond es uno de los mayores sueños de su carrera.