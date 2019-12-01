Pierde Madonna vestuario que usó en Coachella; ofrece recompensa para recuperarlo

Indio, California, a 20 de abril de 2026.- La cantante Madonna, anunció este lunes anunció que ofrece una recompensa para recuperar las prendas que utilizó durante su reciente aparición sorpresa en el festival Coachella.

A través de sus redes sociales, la llamada “Reina del Pop” explicó que, tras su presentación como invitada de Sabrina Carpenter, notó la desaparición de varias piezas de vestuario que formaban parte de su archivo personal. Entre los artículos extraviados se encuentran una chaqueta, un corsé, un vestido y otros elementos de estilo retro que había seleccionado especialmente para la ocasión.

Durante su intervención en el escenario, la cantante destacó que algunas de las prendas, como el corsé, las botas y la chaqueta, databan de 2006, lo que les confiere un valor significativo dentro de su trayectoria artística. Señaló que no se trata únicamente de ropa, sino de piezas que representan momentos clave de su carrera.

Ante esta situación, Madonna hizo un llamado público para localizar los artículos desaparecidos y pidió a cualquier persona con información que se comunique con su equipo, reiterando que está dispuesta a otorgar una recompensa por su devolución. Su aparición en Coachella, realizada el viernes por la noche, destacó además por el llamativo atuendo en tonos morados que portó junto a Carpenter.