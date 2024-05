Muere Verónica Toussaint a los 48 años de edad tras una dura batalla contra el cáncer

Ciudad de México, 17 de mayo del 2024.- Luego de una intensa lucha contra el cáncer de mama, la comediante y conductora de televisión Verónica Toussaint perdió la vida a los 48 años de edad.

Dicha noticia fue dada a conocer por el periodista Ciro Gómez Leyva en su noticiero en vivo transmitido el jueves por la noche.

"Hace unos momentos o en cualquier momento del día de hoy, muy joven, murió, después de una larga y dura batalla de tres años y medio contra el cáncer, murió nuestra queridísima Verónica Toussaint", informó el conductor de Imagen Televisión

Cabe recordar que Verónica fue diagnosticada, por primera vez, hace más de dos décadas, en esa ocasión en el apéndice por lo que fue sometida a una cirugía para extraerlo.

Fue en el año 2021 cuando el cáncer volvió a su vida y en ese entonces, compartió la noticia a su audiencia.

"Nadie te prepara cuando te dicen tienes cáncer de mama y está vez me tocó a mí. Hace más de un mes me detectaron y hoy decido compartirlo con ustedes", dijo en ese entonces.

Hasta el momento, no se han brindado más detalles sobre el fallecimiento de Verónica Toussaint, no obstante, múltiples personalidades externaron sus condolencias a través de las redes sociales, en lo que para la mayoría “era un noticia que no podía creerse”.