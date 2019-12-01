Querétaro, Qro a 05 de julio de 2026.- El patinador olímpico, Donován Carrillo, reconoció el trabajo que están realizando cada uno de los jugadores de la Selección Mexicana, quienes, a pesar de las críticas, están poniendo en alto el nombre de México, al tener una de las mejores participaciones en la Copa del Mundo.

“Sin duda alguna saben lo que están haciendo, han entrenado muy duro, han trabajado muy duro; han sido muy criticados, pero han demostrado sus capacidades en cada uno de sus partidos; y estoy convencido de que México hará algo histórico, ya lo están haciendo, así que les deseo el mejor de los éxitos”.

Mencionó que es momento de alentar al seleccionado tricolor y poner la esperanza en los 11 que saldrán este domingo a la cancha del estadio Ciudad de México, donde disputarán el pase a cuartos de final.

“Lo primero es darles las mejores vibras, creo que han hecho un excelente trabajo poniendo el nombre de nuestro país en lo más alto, siendo la mejor Selección que ha jugado para mi gusto a lo largo del torneo”.

Destacó que los 11 están poniendo corazones y sangre en la cancha, por lo que espera que toda la afición crea y confíe en la Selección Mexicana.