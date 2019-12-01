Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 21:55:13

São Paulo, Brasil, 20 de noviembre de 2026.- El influencer y modelo brasileño, Gabriel Félix, falleció la noche del jueves 19 de noviembre, a los 29 años, luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba con amigos para jugar un partido de fútbol en Campinas, São Paulo.

La noticia fue confirmada por su prometida, la creadora de contenido Isabelle Abreu, conocida en redes sociales como Xsbel, quien compartió un mensaje de despedida en sus historias de Instagram y pidió oraciones y respeto para su familia durante este momento.

Hasta ahora, no se ha dado a conocer qué provocó la descompensación ni la causa exacta de su fallecimiento, por lo que se espera que esta información pueda esclarecerse mediante los reportes médicos correspondientes.

Gabriel era originario de Uberaba y ganó popularidad en redes sociales por sus publicaciones de humor, moda vintage y momentos de su vida familiar. Junto a Isabelle tenía una hija de tres años llamada Amelie y ambos se habían comprometido en julio de 2025.