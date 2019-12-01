Inés Gómez Mont busca recuperar su libertad mediante recurso de hábeas corpus en EU

Miami, Florida, a 2 de noviembre de 2026.- La conductora mexicana Inés Gómez Mont emprendió una nueva estrategia legal para salir del centro de detención migratoria en el que permanece en Florida, Estados Unidos, luego de que su defensa presentara un recurso de hábeas corpus con el que busca obtener su liberación.

La solicitud fue presentada el sábado 31 de octubre ante una corte federal de Florida, un día después de que se diera a conocer su detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El recurso quedó en manos del juez Jeffrey T. Kuntz, de la Corte del Distrito Sur de Florida, quien deberá revisar la petición de la defensa. El documento se mantiene bajo reserva, por lo que no se han hecho públicos los argumentos específicos con los que los abogados buscan que la exconductora abandone el centro de detención.

Actualmente, Gómez Mont se encuentra en el Broward Transitional Center, ubicado en Pompano Beach, al norte de Miami, donde permanece bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses.

La situación de la conductora también está relacionada con las investigaciones que enfrenta en México junto con su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, por presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un caso relacionado con un supuesto desvío de alrededor de tres mil millones de pesos.

Con la presentación del hábeas corpus, la defensa busca que un juez revise las condiciones de su detención y determine si existen elementos legales para ordenar su liberación. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado de una resolución favorable a la solicitud.