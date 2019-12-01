Ciudad de México, 20 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre el estado de las investigaciones relacionadas con Vadhir “N”, quien enfrenta señalamientos por el delito de violación y presentó una denuncia por posible extorsión.

Sobre la primera investigación, la dependencia explicó que un juez había autorizado una orden de aprehensión, pero esta quedó sin efecto luego de una resolución de amparo. Sin embargo, aclaró que el caso continúa abierto y que todavía puede solicitar la comparecencia del señalado ante un juez.

La Fiscalía también indicó que ha intentado citar a Vadhir “N” en más de diez domicilios y lugares, incluido el despacho de sus abogados, pero hasta ahora no se ha presentado ante el Ministerio Público ni ha entregado los documentos y pruebas que su defensa ha mencionado públicamente.

En cuanto a la denuncia por posible extorsión, la institución señaló que únicamente cuenta con la denuncia inicial. Asimismo, agregó que ni el actor ni sus representantes han acudido a las citaciones o entregado los mensajes y registros de llamadas que podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido.

Finalmente, la Fiscalía aseguró que continuará con ambas investigaciones de manera imparcial y respetando los derechos de las personas involucradas, así como la presunción de inocencia.