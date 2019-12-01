Fallece tecladista de Banda MS; se desvaneció de manera repentina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 10:08:43

Ciudad de México, 7 de enero del 2026.- El músico de la Banda MS, Gerson Leos, perdió la vida el martes 6 de enero tras desvanecerse de manera repentina.

La noticia fue dada a conocer por la banda mexicana a través de sus redes sociales, donde le dedicaron unas palabras al músico.

“Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino”, se indicó en el mensaje.

La causa de muerte de Leos aún se desconoce pero trascendió que el martes 6 de enero del 2026 participó en el Torneo de Bandas llevado a cabo en el Club Deportivo Sarabia.

En dicho lugar, testigos apuntaron que el músico se desvaneció de manera repentina, lo que movilizó a servicios de emergencia.

Primeros reportes indicaron que Gerson Leos sufrió un infarto fulminante que le arrebató la vida.

Además de tecladista, guitarrista y bajista, era apasionado del beisbol y jugaba en un equipo local de Mazatlán, Sinaloa.