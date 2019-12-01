Carlos Trejo denuncia discriminación en hotel de lujo de Monterrey

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 10:50:48

Monterrey, Nuevo León, 28 de enero del 2026.- La figura mediática y cazador de fantasmas, Carlos Trejo, denunció públicamente haber sido víctima de discriminación en el hotel Safi de Monterrey, esto después de que presuntamente se le negara el acceso al restaurante para desayunar debido a la ropa que vestía.

Trejo se encuentra en la capital de Nuevo León para promocionar su próxima pelea contra Alfredo Adame en el evento King Royale.

De acuerdo con el propio Carlos, el conflicto tuvo lugar cuando intentó ingresar al área de desayunos del hotel usando una playera sin mangas con la ilustración de la portada de su libro más famoso “Cañitas”.

Fue en sus redes sociales donde el caza fantasmas difundió un video que muestra el momento del reclamo hacia una persona que trabaja en el hotel y expresó su molestia al ser víctima de un acto discriminatorio.

“No me gusta que discriminen a la gente. Vengo a desayunar y resulta que no puedo hacerlo porque puedo ofender a las personas. Como mexicanos estamos para unirnos, no para ofendernos”, dice.

“Le dejo su llave, quédense con el día, no tengo ningún problema, me voy enfrente que creo que me dan mucho mejor trato por ser mexicano”, agregó.

“Dígale al mesero que de mi parte se vaya al carajo y si ofendí a alguien por estar así, que rechingu*n a su madre todos”, sentenció.