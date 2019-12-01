Bobby Pulido se despide de la música y alista una nueva etapa en la política

Bobby Pulido se despide de la música y alista una nueva etapa en la política
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 22:56:14
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Las Vegas, Nevada, a 12 de noviembre de 2026.- El cantante estadounidense de origen mexicano Bobby Pulido anunció su retiro de la música después de casi tres décadas de trayectoria, con lo que pondrá fin a una carrera que lo convirtió en uno de los exponentes reconocidos del género tejano, para concentrarse en sus nuevas responsabilidades dentro de la política de Estados Unidos.

La decisión fue dada a conocer durante su participación en la ceremonia de los Latin Grammy 2026, celebrada en Las Vegas, donde el intérprete aprovechó su intervención para despedirse de los escenarios y agradecer al público que lo acompañó a lo largo de su carrera.

“Yo me retiro de la música y me voy lleno de gratitud, tanto amor”, expresó Pulido, quien también manifestó su orgullo por representar la música tejana y aseguró que el género tiene un futuro prometedor gracias al talento de las nuevas generaciones.

El artista adelantó que su voz tendrá ahora otro propósito, al señalar que llegó el momento de trabajar y representar a otras personas desde un espacio distinto al de los escenarios.

El retiro del cantante ocurre después de su triunfo electoral del pasado 3 de noviembre, cuando obtuvo una victoria en el Distrito 15 de Texas frente a la republicana Mónica De La Cruz, resultado que le permitirá incorporarse a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en enero de 2027.

Con este cambio, Pulido dejará de lado las presentaciones y los proyectos musicales para concentrarse en su labor legislativa, en la que ha planteado atender asuntos relacionados con la economía, la educación, la salud y las necesidades de las comunidades del sur de Texas.

La trayectoria musical de Bobby Pulido comenzó en 1995 y alcanzó popularidad con canciones como “Desvelado”, uno de los temas más representativos de su repertorio, además de “Se Murió de Amor”, “Le Pediré” y “Enséñame”.

Su despedida coincidió con un nuevo reconocimiento a su carrera, al obtener el Latin Grammy 2026 a Mejor Álbum de Música Tejana por el material Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo), con el que sumó su tercer galardón en esta categoría.

Aunque dejará la industria musical, el intérprete aseguró que el género tejano continuará en buenas manos y expresó su agradecimiento a quienes hicieron posible su recorrido artístico, con lo que cierra una etapa para comenzar otra en el servicio público.

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