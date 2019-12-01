Actor Ángel Bichir es trasladado a un hospital, tras supuestamente arrojarse desde un tercer piso en la CDMX

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2026.- El actor mexicano Ángel Bichir resultó gravemente lesionado luego de presuntamente lanzarse desde el tercer piso de un edificio de departamentos ubicado en la colonia Narvarte Poniente, en la Ciudad de México. Tras el incidente, fue auxiliado por paramédicos y trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con información preliminar difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSPC-CDMX), policías acudieron a un complejo habitacional localizado en la intersección de las calles Uxmal y avenida Xola, en la alcaldía Benito Juárez, donde encontraron al hombre de 35 años tendido en la parte baja del inmueble y con manchas de sangre.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas que llegaron al sitio evaluaron al actor y determinaron que presentaba fracturas en el rostro, así como un cuadro de abdomen agudo, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención especializada.

Los primeros reportes señalan que el intérprete residía en el tercer nivel del edificio, desde donde aparentemente se habría arrojado. En tanto, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.