Yarabí Ávila presenta demanda de amparo para defender la autonomía de la UMSNH

Yarabí Ávila presenta demanda de amparo para defender la autonomía de la UMSNH
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 08:59:29
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Morelia, Michoacán, a 3 de noviembre 2026.- La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, presentó una demanda de amparo contra el dictamen emitido por las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

En sus redes sociales, la académica michoacana aseguró que la determinación forma parte de las acciones legales que su equipo emprendió para defender la autonomía de la Máxima Casa de Estudios de la entidad.

"Hoy presenté una demanda de amparo en contra del dictamen emitido por las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación, como parte de las acciones legales que estamos emprendiendo para defender la autonomía de nuestra Universidad Michoacana." compartió Ávila González.

Igualmente, en su mensaje recalcó que "ningún interés político piede estar por encima de la autonomía universitaria".

En ese sentido, la rectora remató con la siguiente frase: "¡Gobierne quien gobierne, la autonomía se defiende!".
 

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