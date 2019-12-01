Uruapan con Grecia Quiroz, el municipio de Michoacán con más asesinatos en un año: 188 homicidios y contando…

Uruapan, Mich., a 2 de noviembre de 2026.- De poco ha servido el blindaje militar, policías federal y estatal, se instrumentó en el municipio de Uruapan, Michoacán, luego de la ejecución transmitida en tiempo real del alcalde Carlos Manzo Rodríguez el 1 de noviembre de 2025; a un año de del tan multicitado Plan por la Paz y la Justicia en Michoacán, hoy por hoy, Uruapan se ha convertido en el municipio con mayor número de asesinatos en esta entidad con 188 casos.

Enfrentamientos, ejecuciones, extorsiones, cobro de piso, narco menudeo y la fuerte presencia de grupos del crimen organizado, han permeado en los últimos doce meses aun sin la presencia de Carlos Manzo y con el arribo a bote pronto de su pareja en ese momento, Grecia Quiroz, quien asumió el gobierno municipal sin la mínima preparación para administrar un Ayuntamiento y donde cada vez se revela que en ese gobierno, funcionarios ligados al CJNG y cercanos a la alcaldesa, ayudaron a planear y ejecutar al en ese entonces edil.

Y tras este crimen y ante la precisión social y mediática en todo el país, en ese mismo mes de noviembre, el gobierno federal instrumentó El Plan de Paz y Justicia para Michoacán, que consistió principalmente en el envío de 13 mil tropas y elementos militares y policiales a municipios focos rojos de la entidad, entre ellos por supuesto Uruapan, considerado en ese momento, el epicentro de la violencia.

Sin embargo, a un año del envío de militares y policías fuertemente armado, que desfilaron en su momento por las carreteras de Michoacán en su trayecto a Uruapan, sirvieron de muy poco porque la violencia se mantuvo en ese municipio si bien, lógicamente se registró el efecto “cucaracha” y los grupos criminales se replegaron por semanas hasta ver la fuerza real que había destinado el gobierno federal y los actos delincuenciales se vieron disminuidos por algunos días.

A la fecha, los ataques armados se mantienen, la delincuencia común lo mismo, el cobro de piso, las extorsiones, las ejecuciones, la quema de negocios, de bases de taxis. Lo mismo que cuando vivía Carlos Manzo.