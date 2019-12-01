Yarabí Ávila inaugura teatro al aire libre; espacio para la expresión artística y el encuentro

Morelia, Michoacán, a 30 de octubre de 2026.- El Teatro al Aire Libre de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) quedó formalmente inaugurado por la rectora Yarabí Ávila González, convirtiéndose en un espacio para las expresiones artísticas, la difusión de la cultura y el encuentro entre la comunidad nicolaita.

En las inmediaciones del recinto ubicado frente al Lago Artificial, la rectora agradeció la presencia de los representantes de Coca Cola-FEMSA, que han contribuido en el proyecto hidráulico, que tendrá un impacto positivo en el medio ambiente, en el ámbito de la investigación y de la formación del alumnado.

“Nosotros estamos casi a punto de terminar esta Rectoría, pero estamos satisfechos de poder haber generado estas alianzas, que no es la única, agradecemos infinitamente los espacios que otorgan a los estudiantes para servicio social, para las prácticas profesionales y también para abrir las puertas al campo laboral a quienes egresan de la Universidad”.

Indicó que aunado al Lago Artificial, el Teatro al Aire Libre permitirá que las distintas expresiones artísticas se puedan desarrollar, en donde la Facultad Popular de Bellas Artes (FPBA) mostrará todos sus conocimientos, y a su vez se convertirá en un punto de encuentro para las y los nicolaitas.

Ávila comentó que el mejoramiento de espacios al interior de Ciudad Universitaria ha tenido una repercusión en el personal administrativo, docente y en el alumnado pero también alrededor de la institución. “El día de hoy entregamos esta obra y es casi de las últimas obras que me tocará entregar en esta administración, pero estoy segura que la comunidad nicolaita no va a permitir que la Universidad de un paso atrás en su crecimiento, porque lo pudimos hacer y lo estamos demostrando, y la comunidad seguirá exigiendo que la Universidad siga creciendo”.

Por su parte, la coordinadora de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario, Cindy Lara Gómez, indicó que desde el 2023, bajo el liderazgo de la rectora Yarabí Ávila se impulsó una estrategia para recuperar espacios que durante años permanecieron abandonados y transformarlos, tras referir que el teatro que hoy se inaugura no es una obra aislada, ya que está totalmente planeada al ecosistema universitario que integra cultura, deporte, convivencia y sostenibilidad ambiental.

Precisó que el recinto tiene una capacidad de 220 personas, y estará a servicio del talento, la creatividad y sobre todo la formación integral del alumnado. “También hemos entendido que la infraestructura debe ser responsable con el medio ambiente, el Lago Artificial y el sistema de riego de estas áreas verdes forman parte de esta visión sostenible, que está fortalecida mediante la donación de agua de Coca Cola-FEMSA, a quienes agradezco sinceramente su colaboración”.

Por su parte, el gerente de Asuntos Corporativos y Gubernamentales de Coca Cola-FEMSA para el Bajío, Germán Rodrigo Martínez Ramos, indicó que este día se ve cristalizado un gran proyecto al que la empresa se sumó, ya que reconocen que este tipo de iniciativas son un impulso al arte, a la convivencia, y a la generación de un ecosistema universitario.

“Nuestro granito de arena es esta agua que ustedes están viendo que es agua tratada en nuestra planta de tratamiento, que cumple con todas las normas, esta agua que va a servir también me imagino para la investigación en las escuelas y en las facultades de esta gran Universidad”, sostuvo.

En tanto, la gerente de la planta Morelia de Coca Cola-FEMSA, Patricia Flores Martínez, indicó que hoy no solamente se celebra el establecimiento de la colaboración institucional, se celebra también largos años de esfuerzo, compromiso, diálogo y trabajo conjunto para hacer realidad un proyecto que representa un paso importante hacia el fortalecimiento de la sustentabilidad y la vinculación entre la iniciativa privada y la UMSNH. “Rectora Yarabí Ávila muchas gracias por hacer posible esta alianza estratégica y por impulsar iniciativas que fortalecen los vínculos entre la Universidad y el sector productivo”.

Finalmente, el director de la FPBA, Héctor García Chávez, celebró la inauguración de un nuevo escenario para la expresión de la creatividad, al referir que el arte no debe permanecer únicamente en las aulas, debe salir al encuentro de las personas y ocupar los espacios públicos y dialogar con la gente. “Una universidad no se construye solamente con conocimientos científicos o avances tecnológicos, también se construye con imaginación, con sensibilidad y creatividad”, enfatizó.