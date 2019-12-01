Yarabí Ávila inaugura el Crisol II; UMSNH muestra un rostro de puertas abiertas, señala

Morelia, Michoacán, a 15 de febrero de 2026.- “La Universidad Michoacana muestra otro rostro, un rostro de puertas abiertas, donde la comunidad puede entrar para seguir construyendo un mejor futuro”, afirmó la rectora Yarabí Ávila al inaugurar el Crisol II.

Con la presencia de integrantes del Gabinete Legal y Ampliado y de familias completas se aperturó el segundo espacio que se acondiciona en la presente administración para el sano esparcimiento de niñas y niños, el cual se ubica en las instalaciones de Ciudad Universitaria.

Durante el evento, la rectora agradeció la asistencia de madres, padres y de pequeñas y pequeños que estrenaron los diversos juegos, tras señalar que el Crisol II está abierto a la sociedad en general.

“Si nosotros vemos alrededor de Ciudad Universitaria no hay espacios para que las y los niños o las familias puedan convivir, y efectivamente nos da muchísimo gusto ver el Crisol I, cómo ha estado funcionando sábados y domingos, donde vemos a las familias que vienen a disfrutar los alimentos y eso es muy satisfactorio”.

Comentó que la UMSNH realiza estas acciones como parte de la responsabilidad social, pero sobre todo para que las niñas y niños conozcan la Universidad y que estudiar sea parte de sus sueños a futuro.

“Nosotros como administración concluimos en un año, pero entiendo perfectamente que el compromiso de todas y todos nosotros será precisamente que las siguientes administraciones sigan impulsando que estos espacios sigan cuidándose para los hijos y las hijas del personal administrativo y docente, pero también para toda la comunidad que está alrededor”, comentó.

Ávila precisó que, el Crisol II no tuvo ningún costo para la Universidad Michoacana, ya fue una donación, por lo que agradeció este aportación a la casa de estudios.

Por su parte, el secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Miguel Ángel Villa, reconoció la gran visión de la rectora Yarabí Ávila de ir generando espacios de convivencia, que dijo, no sólo están pensados para el desarrollo de la niñez, sino para la convivencia familiar, tras referir que esta acción tiene un enfoque humanista “donde se reafirman y se fortalecen los valores de las y de los universitarios”.

En su turno, la coordinadora de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario, Cindy Lara Gómez, compartió que la forma de guiar de la rectora ha sido siempre con acciones orientadas a consolidar una Universidad cercana a su entorno y socialmente responsable. “El Crisol II es un espacio que reafirma que la formación universitaria también se construye fuera del aula, en ámbitos que fortalecen la convivencia, la identidad y el sentido de pertenencia”.

La funcionaria apuntó que la experiencia que se tiene en el Crisol I es que se mantiene en un constante uso y con una amplia participación familiar, lo que confirma la pertinencia de ampliar este tipo de infraestructura social.