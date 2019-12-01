Yarabí Ávila convoca al equipo de trabajo de la UMSNH a formar un frente contra la violencia de género

Yarabí Ávila convoca al equipo de trabajo de la UMSNH a formar un frente contra la violencia de género
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 19:13:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.- A formar un frente contra la violencia de género, así como a no permitir ningún acto que lacere los Derechos Humanos de la comunidad nicolaita, convocó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González a integrantes del equipo de trabajo. 

Durante la reunión que sostuvo con funcionarias y funcionarios nicolaitas, la rectora subrayó que en su administración hay cero tolerancia a la violencia, tras señalar que desde el inicio de su gestión se ha trabajado fomentando el respeto a todas y todos. 

Afirmó que la UMSNH debe ser un espacio tranquilo y de sana convivencia para su comunidad, al referir que para las alumnas y alumnos la Universidad es una extensión de su hogar y de su familia y por lo tanto debe ser un lugar seguro y libre de cualquier tipo de violencia. 

La rectora invitó a las y los servidores públicos a reflexionar sobre el papel que cada persona tiene para generar una cultura de paz, y apuntó que desde el primer año de esta administración se creó la Coordinación General de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz, así como la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género porque hay un firme compromiso en torno a este tema. 

Apuntó que el Consejo Universitario acordó endurecer sanciones contra personas generadoras de violencia, así como para fortalecer la seguridad en la institución, tras enfatizar que lo más importante es el bienestar de las y los estudiantes pero también de las profesoras, profesores y administrativos. 

Por su parte, el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, compartió con el funcionariado los acuerdos aprobados por el máximo órgano de gobierno de la UMSNH en la sesión realizada el pasado 12 de diciembre. 

En tanto, el secretario Auxiliar, Jorge Manzo Méndez, precisó que se iniciará una amplia campaña de sensibilización sobre prevención de la violencia, en este sentido invitó a las y los funcionarios nicolaitas a sumarse activamente, al tiempo que adelantó que a partir de enero próximo todas las áreas de la casa de estudios deberán realizar acciones que impulsen una cultura de paz, la igualdad de género y el respeto a los Derechos Humanos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Por prender pirotecnia, incendio consume árbol de Navidad en Tula, Hidalgo
Localizan el cuerpo de un hombre en un domicilio de la colonia La Tamacua en Uruapan, Michoacán
Se accidenta motociclista en Zamora, Michoacán; resultó herido
Salvador Escalante, Michoacán: Accidente vehicular en la Siglo XXI, deja una persona sin vida y un herido 
Más información de la categoria
Sheinbaum rompe récord… de policías asesinados: Suman 426 uniformados abatidos en el “segundo piso de la 4t”; Michoacán, Sinaloa, Guanajuato y Guerrero, los más violentos 
Es vinculado a proceso el exsecretario de Educación de Sonora
Golpe al crimen en Michoacán: rescatan a dos secuestrados y detienen a tres sujetos armados tras operativos militares
Accidente aéreo en el Valle de Toluca: Jet privado se desploma tras salir de Acapulco; al menos 10 muertos 
Comentarios