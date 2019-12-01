Yarabí Ávila convoca al equipo de trabajo de la UMSNH a formar un frente contra la violencia de género

Morelia, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.- A formar un frente contra la violencia de género, así como a no permitir ningún acto que lacere los Derechos Humanos de la comunidad nicolaita, convocó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González a integrantes del equipo de trabajo.

Durante la reunión que sostuvo con funcionarias y funcionarios nicolaitas, la rectora subrayó que en su administración hay cero tolerancia a la violencia, tras señalar que desde el inicio de su gestión se ha trabajado fomentando el respeto a todas y todos.

Afirmó que la UMSNH debe ser un espacio tranquilo y de sana convivencia para su comunidad, al referir que para las alumnas y alumnos la Universidad es una extensión de su hogar y de su familia y por lo tanto debe ser un lugar seguro y libre de cualquier tipo de violencia.

La rectora invitó a las y los servidores públicos a reflexionar sobre el papel que cada persona tiene para generar una cultura de paz, y apuntó que desde el primer año de esta administración se creó la Coordinación General de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz, así como la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género porque hay un firme compromiso en torno a este tema.

Apuntó que el Consejo Universitario acordó endurecer sanciones contra personas generadoras de violencia, así como para fortalecer la seguridad en la institución, tras enfatizar que lo más importante es el bienestar de las y los estudiantes pero también de las profesoras, profesores y administrativos.

Por su parte, el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, compartió con el funcionariado los acuerdos aprobados por el máximo órgano de gobierno de la UMSNH en la sesión realizada el pasado 12 de diciembre.

En tanto, el secretario Auxiliar, Jorge Manzo Méndez, precisó que se iniciará una amplia campaña de sensibilización sobre prevención de la violencia, en este sentido invitó a las y los funcionarios nicolaitas a sumarse activamente, al tiempo que adelantó que a partir de enero próximo todas las áreas de la casa de estudios deberán realizar acciones que impulsen una cultura de paz, la igualdad de género y el respeto a los Derechos Humanos.